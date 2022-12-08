Пилот Karaya, который отвел неисправный самолет от Винницы, стал Героем Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным "Karaya", который сбивал над Винницкой областью дроны-камикадзе "Shahed-136" и отвел свой поврежденный самолет он населенного пункта.

Источник: указ Зеленского

Дословно: "Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу - майору".

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Детали: Согласно указу, Ворошилов награжден "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Обновлено: Командование Воздушных сил обнародовало рассказ о героическом летчике.

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Что предшествовало: 12 октября "Karaya" уничтожил 5 иранских дронов и из-за повреждения самолета катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

"На четвертый день после катапультирования посетили место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителям общины, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь которую оказали во время эвакуации и веру в ВСУ!", - написал летчик позже в Instagram.

Тогда же командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины".