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Пилот Karaya, который отвел неисправный самолет от Винницы, стал Героем Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 8 декабря 2022, 10:18
Вадим Ворошилов, фото: Instagram

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным "Karaya", который сбивал над Винницкой областью дроны-камикадзе "Shahed-136" и отвел свой поврежденный самолет он населенного пункта.

Источник: указ Зеленского

Дословно: "Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу - майору".

 

Детали: Согласно указу, Ворошилов награжден "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

 

Обновлено: Командование Воздушных сил обнародовало рассказ о героическом летчике.

Что предшествовало: 12 октября "Karaya" уничтожил 5 иранских дронов и из-за повреждения самолета катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

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"На четвертый день после катапультирования посетили место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителям общины, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь которую оказали во время эвакуации и веру в ВСУ!", - написал летчик позже в Instagram.

Тогда же командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины".

Темы: войнаУкраинаРосcия
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