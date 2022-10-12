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Украинский пилот, который сбил 5 дронов и 2 ракеты, катапультировался в Винницкой области

Валентина РоманенкоСреда, 12 октября 2022, 23:27
иллюстрация Воздушных сил

12 октября около 21 часа вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил. Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Отмечается, что летчик выполнял боевую задачу по уничтожению над Винницкой областью вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

В среду пилот уничтожил пять "шахедов": три - на юге Украины и два - над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов.

Дословно: "По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы отвести самолет подальше от Винницы, и... катапультировался.

Причины аварии устанавливаются.

Командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

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Темы: Воздушные силы ВСУ
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