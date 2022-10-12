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Украинский пилот, который сбил 5 дронов и 2 ракеты, катапультировался в Винницкой области

Валентина РоманенкоСреда, 12 октября 2022, 23:27
Украинский пилот, который сбил 5 дронов и 2 ракеты, катапультировался в Винницкой области
иллюстрация Воздушных сил

12 октября около 21 часа вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил. Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Отмечается, что летчик выполнял боевую задачу по уничтожению над Винницкой областью вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

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В среду пилот уничтожил пять "шахедов": три - на юге Украины и два - над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов.

Дословно: "По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы отвести самолет подальше от Винницы, и... катапультировался.

Причины аварии устанавливаются.

ВИДЕО ДНЯ

Командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

Темы: Воздушные силы ВСУ
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