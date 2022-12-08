Путина провозгласили "неудачником года": номинация Politico

Американское издание Politico признало российского диктатора Владимира Путина "неудачником года".

Источник: Politico

Дословно: "Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось...

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Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, который она имела во времена Советского Союза.

Вместо этого его вторжение низвело страну до статуса третьесортной, неспособной одолеть соперника, которого она недооценила и относилась к нему с презрением.

В условиях западных санкций, когда ее нефтяной экспорт сокращается, а союзники все больше отступают от зловония слабости, Россия прибегает к фиктивным референдумам и бряцанию ядерными саблями, пытаясь оказать давление на Запад, чтобы он позволил Путину создать видимость победы.

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Другие бы сократили свои потери и отступили, но упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется.

Для Европы это и в дальнейшем будет означать безудержную инфляцию, заоблачные цены на энергоносители, дефицит удобрений и газа, что окажет давление на экономику и политическую систему.

Неспособность Путина реализовать свою мечту не означает, что он не будет продолжать быть кошмаром для своих соседей".

Детали: Отмечается, что российский президент цепляется за свою так называемую "специальную военную операцию".

Его решение о призыве сотен тысяч россиян привело к тому, что мужчины призывного возраста начали выезжать из страны.

Тем временем, украинская армия, ободренная территориальными достижениями, западными поставками оружия и захваченной российской техникой, продолжает оказывать давление.

Путин попал в рейтинг Politico в раздел "Мечтателей" и его признали "неудачником года", а вот российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Politico назвали "темным дипломатом". Лавров попал в раздел "Разрушителей".

Дословно: "Имея в своем распоряжении изощренные пропагандистские инструменты, 72-летний министр иностранных дел и его армия дипломатов успешно использовали глобальный аппетит на газ и зерно и максимально использовали сложные отношения Запада со своими бывшими колониями, используя каждую предоставленную возможность, чтобы выставить Европу в дурном свете - или еще хуже".

Отмечается, что Лавров распространяет ложь о том, что высокие цены на продовольствие и дефицит удобрений вызваны не вторжением России в Украину, а западными санкциями.

Справка: В рейтинг Politico самых влиятельных людей Европы, который возглавил президент Украины Владимир Зеленский, издание включило 28 человек: 18 мужчин и 10 женщин.

Ровно половину мест в списке Politico занимают политики, остальные 14 - дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи.

Издание составило список на основе экспертных знаний и представлений своих журналистов, а также влиятельных людей, с которыми они общаются.

В прошлом году рейтинг Politico возглавил Марио Драги. На то время он был премьер-министром Италии.