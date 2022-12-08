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МИД России заявило, что ядерная триада РФ находится "на высоком уровне"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 12:23
РАКЕТА 15А18М, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА MILITARYRUSSIA

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что ядерная триада России пребывает "на высоком уровне" , так что безопасность страны обеспечена. 

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Рябкова в эфире телеканала "Россия-24".

Прямая речь: "Мы прошли значительный путь в плане модернизации стратегической ядерной триады, наши силы ядерного сдерживания находятся на высоком уровне, это признается и нашими противниками, так что безопасность (России - ред.) обеспечена, и обеспечена во всех компонентах – как в ядерном, так и в неядерном".

Детали: Рябков также утверждает, что новый оборонный бюджет США на 2023 год не влияет на "решимость и твердость" России в отстаивании собственных интересов. 

Справка: Ядерной триадой называют стратегические наступательные вооруженные силы, включающие три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Что этому предшествовало: 

  • В сентябре министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что у ядерного арсенала России мог давно истечь срок годности - если "нажать на кнопку, это может бахнуть прямо там".

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Темы: Росcияядерное оружиеМИД
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