МИД России заявило, что ядерная триада РФ находится "на высоком уровне"

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что ядерная триада России пребывает "на высоком уровне" , так что безопасность страны обеспечена.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Рябкова в эфире телеканала "Россия-24".

Прямая речь: "Мы прошли значительный путь в плане модернизации стратегической ядерной триады, наши силы ядерного сдерживания находятся на высоком уровне, это признается и нашими противниками, так что безопасность (России - ред.) обеспечена, и обеспечена во всех компонентах – как в ядерном, так и в неядерном".

Реклама:

Детали: Рябков также утверждает, что новый оборонный бюджет США на 2023 год не влияет на "решимость и твердость" России в отстаивании собственных интересов.

Справка: Ядерной триадой называют стратегические наступательные вооруженные силы, включающие три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ