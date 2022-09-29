"Может бахнуть прямо там": состояние ядерного оружия РФ вызывает вопросы – Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что у ядерного арсенала России мог давно закончится срок годности – если "нажать на кнопку, это может бахнуть прямо там".
Источник: Резников в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Сколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерами", и "Калибрами", и самолетами. Какого оно качества и состояния – у меня вопрос".
Детали: В частности, Резников предположил, что у ядерного оружия России мог давно истечь срок годности.
Прямая речь: "Как-то я общался с вторым президентом Леонидом Кучмой, который завершал уже передачу России ядерного оружия. Он напомнил, что, даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него заканчивался срок годности. Его все равно надо было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в Россию. Поэтому вопрос: а в каком состоянии это старье в России?".
Детали: Он добавил, что украинские ракеты "Сатана" в РФ все еще на вооружении, и неясно, кто их обслуживает, по каким документам и "сколько лет этим инженерам".
"Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там" – подытожил Резников.
Что этому предшествовало: 25 сентября Владимир Зеленский заявил, что не считает "блефом" слова Владимира Путина о применении ядерного оружия, однако добавил, что "ядерных угроз" будет еще много.
Предыстория:
- 27 сентября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не сделают прямых шагов в ответ.
- Ранее Владимир Зеленский сказал, что угрозы России по применению ядерного оружия доказывают, что РФ не имеет права обладать ядерным оружием.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий.