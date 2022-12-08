Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин потерпел поражение на всех направлениях – генерал Милли

Алена МазуренкоЧетверг, 8 декабря 2022, 13:49
Милли, фото из сайта Минобороны США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что российские атаки на украинскую инфраструктуру не только не сломали хребет украинскому гражданскому населению, но и усилили сопротивление вторжению России под руководством Владимира Путина.

Источник: Министерство обороны США, брифинг Милли и начальника штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина

Прямая речь: "Война России против Украины продолжается уже 10 месяцев, и Путин потерпел поражение на всех направлениях...

Но Россия все еще оккупирует часть украинской территории, и впереди еще значительное количество боевых действий.

Но в эту минуту ситуация на местах... стабилизируется, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за сильных морозов. Тогда появится определенная потенциальная возможность для наступательных действий с обеих сторон в глубине зимы из-за погоды и рельефа местности. Поэтому мы увидим, что произойдет с этим".

Детали: Милли напомнил, что украинские защитники отбили вражескую атаку на Киевщине, а затем отбросили россиян из Харькова и Херсона.

Сейчас, по его словам, Россия атакует гражданское население Украины, запуская ракеты по энергетической инфраструктуре.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Это нападение на гражданское население Украины... Украинские военные не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций...

Они пытаются сломать хребет, сломать волю украинского народа. Вы увидите, что это не сломает хребет, а повысит уровень устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа".

Детали: Милли также назвал ракетные обстрелы России "абсолютно неприемлемыми".

Радакин отметил, что российские ракетные обстрелы являются абсолютно неэффективными: "Это экзистенциальный конфликт для Украины, ... жестокость этого подпитывает еще большую решимость украинского народа. Вы видите это каждый день".

По словам адмирала, незаконные атаки также укрепляют решимость стран, которые поддерживают Украину. 

Ни Милли, ни Радакин не определили временных рамок войны в Украине, но оба заявили, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 

По словам Радакина, "Россия совершила катастрофическую ошибку", ведь атака на Украину не только активизировала украинское сопротивление. Она вызвала "феноменальную реакцию" со стороны стран по всему миру.

Темы: ПутинСШАвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Суд отправил под ночной домашний арест митрополита УПЦ МП Иосафа

Российского оппозиционера Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за "фейки" против армии РФ

В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне в Украине

Племянник Кадырова приехал на юг Украины: будет "смотрящим" – мэр Мелитополя

фото"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом

фотоЗадержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера исчезла из порта в Италии

Все новости...
Путин
Путин объяснил, почему уничтожает украинскую энергетику: это – месть
Путина провозгласили "неудачником года": номинация Politico
Путин создает условия для затяжной войны в Украине – ISW
Последние новости
16:49
Путин об обеспечении армии оккупантов: Верить никому нельзя, только мне
16:44
ЦНС: Медведев хочет создать в России партию "радикалов"
16:24
Нацгвардейцы возле Авдеевки взяли в плен "вагнеровца"
16:21
Украинский школьник стал победителем Международной выставки изобретений и дизайна в Тайване
16:13
Суд отправил под ночной домашний арест митрополита УПЦ МП Иосафа
16:10
Дефицит в энергосистеме будет оставаться в течение зимы - Укрэнерго
16:08
Путина разочаровали слова Меркель о Минских соглашениях
16:00
Стало известно, когда совет директоров МВФ рассмотрит мониторинговую программу для Украины
15:57
Путин рассказал о "непростой" войне против Украины и похвастался ядерным оружием
15:50
РФ продает нефть значительно дешевле ценового лимита в 60 долларов – Bloomberg
Все новости...