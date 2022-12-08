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Зеленский заявил о "минном терроре" РФ и наградил 4 погибших полицейских

Елена РощинаЧетверг, 8 декабря 2022, 22:36
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно 4 полицейских, которые подорвались на минах в Херсонской области 7 декабря, и заявил, что Россия понесет наказание за "минный террор" в Украине. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам, указы президента №848/2022 и №849/2022 от 8 декабря

Детали: Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами посмертно полицейских, чьи жизни оборвались 7 декабря на Херсонщине российскими минами.

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено полковнику полиции Михаилу Куратченко, ордена "За мужество" – капитанам полиции Игорю Мельнику и Сергею Ненаде, капралу полиции Вадиму Перижку. 

Прямая речь: "Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одного из заданий – когда изъяли оружие и боеприпасы из схрона оккупантов, которых было оставлено много на Херсонщине, – полицейские попали в минную ловушку.

И это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя как можно больше смертельных ловушек. Закопанных "фугасов", растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры. Речь идет о более 170 тысячах квадратных километров опасной территории".

Детали: Зеленский уверен: "минный террор" будет среди пунктов обвинения против России за агрессию.

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По его словам, "минный террор" – даже более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает ПВО.

Темы: ЗеленскийполициянаградыРосcия
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