Путина разочаровали слова Меркель о Минских соглашениях

Президент России Владимира Путина разочаровало заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине время для подготовки к войне с Россией.

Источник: ответ Путина на вопрос журналистов

Прямая речь: "Для меня это было совершенно неожиданно. Это разочаровывает. Я не ожидал это услышать от бывшего генерального канцлера. Я всегда рассчитывал, что руководство ФРГ ведет себя искренне".

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Да, она была на стороне Украины, поддерживала ее. Но мне все же казалось, что руководство ФРГ искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты, в том числе и в рамках Минского процесса".

Детали: Путин сказал, что слова Меркель означают, что он все "правильно сделал", начав войну против Украины.

Прямая речь: "Оказывается, все эти Минские соглашения никто не планировал выполнять... Они (участники - ред.) нам врали и смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Ну, мы видим это. Видимо, мы поздно сориентировались. Возможно раньше это (войну - ред.) надо было начинать".

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