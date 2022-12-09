Путина разочаровали слова Меркель о Минских соглашениях
Президент России Владимира Путина разочаровало заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине время для подготовки к войне с Россией.
Источник: ответ Путина на вопрос журналистов
Прямая речь: "Для меня это было совершенно неожиданно. Это разочаровывает. Я не ожидал это услышать от бывшего генерального канцлера. Я всегда рассчитывал, что руководство ФРГ ведет себя искренне".
Да, она была на стороне Украины, поддерживала ее. Но мне все же казалось, что руководство ФРГ искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты, в том числе и в рамках Минского процесса".
Детали: Путин сказал, что слова Меркель означают, что он все "правильно сделал", начав войну против Украины.
Прямая речь: "Оказывается, все эти Минские соглашения никто не планировал выполнять... Они (участники - ред.) нам врали и смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Ну, мы видим это. Видимо, мы поздно сориентировались. Возможно раньше это (войну - ред.) надо было начинать".
Предыстория:
- Накануне экс-канцлер заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее - результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас. Она подчеркнула, что Украина 2014-2015 годов - это не сегодняшняя Украина.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на недавнее заявление экс-канцлера Ангелы Меркель, что Минские соглашения позволили Украине стать сильнее и лучше защитить себя от России.