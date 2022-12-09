В Одессе сообщили о подозрении трем заместителям мэра Труханова

Трем заместителям городского главы Одессы Геннадия Труханова сообщили о подозрении в участии в преступной организации – такое подозрение с 5 декабря сообщили уже шести людям, включая Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Источник: НАБУ

Детали: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили о подозрении еще трем участникам преступной организации в Одессе:

первому заместителю городского главы Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 УК Украины);

исполняющему обязанности заместителя городского главы Одессы – руководителя аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 УК Украины);

заместителя городского главы Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Поскольку местонахождение первого заместителя городского главы Одессы пока не известно, о подозрении ему сообщили заочно (в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины).

Следствие установило, что осенью 2021 года после разоблачения НАБУ и САП преступной организации (далее – ПО), специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее месте появилась новая.

Эта ПО взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки за счет местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом.

Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы ПО наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.

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Так, по данным следствия, и.о. заместителя городского главы Одессы – руководитель аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета и член земельной комиссии получал от организаторов ПО ежемесячно 15 тысяч долларов США и другие средства за совершение им действий в интересах ПО путем злоупотребления служебным положением и властью. Например, обеспечение принятия земельной комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам, а также о внесении изменений в бюджет города.

Всего с ноября 2021-го по август 2022 года подозреваемый и.о. заместителя мэра получил более 2,4 млн грн неправомерной выгоды.

Другие соучастники ПО – первый заместитель и заместитель городского главы Одессы – по версии следствия, получили с марта по июль 2022 года от ее организаторов 900 и 300 тысяч гривен соответственно.

Первый заместитель городского главы Одессы, в частности, контролировал деятельность подчиненных управлений-главных распорядителей средств и давал их руководителям указания о приостановлении расчетов за ремонт дорог в городе. Это создавало искусственные условия для получения ПО неправомерной выгоды от подрядчика за возобновление выплат.

Подозреваемый также положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в Одессе и об изменениях в бюджет, которые отвечали интересам преступной организации.

Сейчас о подозрении в участии в преступной организации сообщили уже 6 лицам. 5 декабря детективы НАБУ задержали в Одессе бизнесмена Бориса Кауфмана, экс-нардепа Александра Грановского (Боруховича) и еще одного фигуранта дела.

Следствие устанавливает других участников ПО и ищет доказательства их коррупционной деятельности. Расследование находится на завершающей стадии, отмечает НАБУ.

Это – вторая ПО в Одессе, разоблаченная НАБУ и САП. Первая, которую следствие разоблачило в октябре 2021 года, прекратила свою деятельность.