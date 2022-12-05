Вместе с Кауфманом НАБУ в Одессе задержало Грановского

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали в Одессе бизнесмена Бориса Кауфмана и экс-нардепа Александра Грановского (Боруховича) по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников.

Источник: пресс-служба НАБУ и САП, информированные собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "5 декабря 2022 года НАБУ и САП задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.255, ч.3 ст.369 УК Украины.

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Сейчас речь идет о двух организаторах и их доверенном лице. Однако следствие устанавливает и других участников ПО".

Детали: В ведомствах не сообщают данных о задержанных, но по словам источника Украинской правды речь идет о бизнесмене Борисе Кауфмане и экс-нардепе 4 созыва Александре Грановском (Боруховиче).

Следствие установило, что осенью 2021 года, после разоблачения преступной организации (ПО), которая незаконно отчуждала коммунальное имущество Одессы, на ее месте появилась новая.

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Дословно: "Эта ПО взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки за счет местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом".

Детали: Сообщается, что организаторы этой преступной организации (Грановский и Кауфман - ред.) наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета.

Соответствующие доказательства получили в НАБУ и САП в ходе расследования.

Справка: Кауфман и Грановский давние бизнес-партнеры. В частности, они управляют несколькими отелями через компанию Vertex Hotel Group.

Борис Кауфман - одесский бизнесмен. Он является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман - совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.

А в 2013 году Vertex United купила у медиа-холдинга Бориса Ложкина и миллиардера Геннадия Боголюбова медиа-проект "Фокус".

Напомним: