Оккупанты фактически разрушили Бахмут – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации на ключевых направлениях фронта на Донбассе, по его словам, Бахмут россияне фактически разрушили.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 декабря

Прямая речь: "Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе: Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем.

Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины".

Детали: Глава государства поблагодарил солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях и наносят потери врагам.