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Оккупанты фактически разрушили Бахмут – Зеленский

Елена РощинаПятница, 9 декабря 2022, 19:29
Оккупанты фактически разрушили Бахмут – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации на ключевых направлениях фронта на Донбассе, по его словам, Бахмут россияне фактически разрушили.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 декабря

Прямая речь: "Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе: Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем. 

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Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины".

Детали: Глава государства поблагодарил солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях и наносят потери врагам.

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Темы: ЗеленскийДонбассБахмутвойна
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