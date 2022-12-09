Оккупанты фактически разрушили Бахмут – Зеленский
Пятница, 9 декабря 2022, 19:29
Президент Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации на ключевых направлениях фронта на Донбассе, по его словам, Бахмут россияне фактически разрушили.
Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 декабря
Прямая речь: "Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе: Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем.
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Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины".
Детали: Глава государства поблагодарил солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях и наносят потери врагам.
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