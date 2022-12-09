Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США наложили санкции на главу украинского ОАСК

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 21:55
Павел Вовк, фото Радио Свобода

Государственный департамент США в пятницу объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух членов его семьи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Государственный департамент США вносит Вовка в санкционный список из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы", - говорится в сообщении ведомства.

Санкции введены в рамках так называемого "закона Магнитского", который предусматривает наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека, и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты.

В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.

В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".

ВИДЕО ДНЯ

В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

Читайте также: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия.

Темы: СШАОАСКсудсанкции
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено в 01:15Одесская область: власти предупреждают о длительном отсутствии света и просят по возможности выехать, в ОВА объяснили о "2-3 месяцах" и опровергли призывы к эвакуации

видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше

фото, видеоВ Мелитополе горит логово оккупантов - мэр

Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии

фото, обновлено от 16:43Россияне попали в родильное отделение больницы в Херсоне

фотоСотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

Все новости...
США
США наложили санкции на Воздушно-космические силы РФ из-за покупки иранских дронов
Снаряды для HIMARS и 155-мм артиллерии, усиление ПВО: детали нового пакета помощи США
Белый дом объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн
Последние новости
01:15
обновлено в 01:15Одесская область: власти предупреждают о длительном отсутствии света и просят по возможности выехать, в ОВА объяснили о "2-3 месяцах" и опровергли призывы к эвакуации
00:35
"Поджарилось около 200 оккупантов": мэр Мелитополя рассказал подробности ударов по базам врага
23:50
Украинские песни, вышедшие в ноябре: подборка
23:41
Более 1,5 миллиона человек сейчас без света только в Одесской области - Зеленский
23:25
Бенкси продает 50 уникальных работ в поддержку Украины
23:03
видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше
22:33
Эрдоган намекнул, что будет баллотироваться в президенты в последний раз
22:19
Зеленский: Если нет ракетных ударов, это не значит, что нет проблем
21:55
фото, видеоВ Мелитополе горит логово оккупантов - мэр
21:00
В Дрездене от ранений скончался нападавший, захвативший заложников в торговом центре
Все новости...