Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США наложили санкции на главу украинского ОАСК

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 20:55
США наложили санкции на главу украинского ОАСК
Павел Вовк, фото Радио Свобода

Государственный департамент США в пятницу объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух членов его семьи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Государственный департамент США вносит Вовка в санкционный список из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы", - говорится в сообщении ведомства.

Реклама:

Санкции введены в рамках так называемого "закона Магнитского", который предусматривает наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека, и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты.

В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.

В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

ВИДЕО ДНЯ

При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".

В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

Читайте также: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия.

Темы: СШАОАСКсудсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: