Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области

Вечером 9 декабря российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Великописаревской общине Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Ракетный удар по Сумской области. Сегодня около 21 часа россияне ударили по Великописаревской общине. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры".

Детали: Живицкий пообещал предоставить подробности позже.

Перед этим он сообщил, что в течение дня 9 декабря российские военные нанесли 48 ударов из минометов по приграничным территориям области: Шалыгинской и Юнаковской общинам.