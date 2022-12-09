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Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области

Елена РощинаПятница, 9 декабря 2022, 22:53

Вечером 9 декабря российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Великописаревской общине Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Ракетный удар по Сумской области. Сегодня около 21 часа россияне ударили по Великописаревской общине. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры". 

 

Детали: Живицкий пообещал предоставить подробности позже.

Перед этим он сообщил, что в течение дня 9 декабря российские военные нанесли 48 ударов из минометов по приграничным территориям области: Шалыгинской и Юнаковской общинам.

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Темы: Сумская областьракетный ударвойна
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