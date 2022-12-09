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Столтенберг боится, что война в Украине может перерасти в войну между НАТО и Россией

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 21:59
Столтенберг боится, что война в Украине может перерасти в войну между НАТО и Россией
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что опасается возможности расширения войны в Украине до "большой войны между НАТО и Россией", но считает, что этого удастся избежать.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Столтенберг сказал в интервью NRK, обнародованном в пятницу.

"Я опасаюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что нам удастся этого избежать", - сказал он, отметив, что Альянс усилил присутствие на восточном фланге.

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По мнению генсека НАТО, Путин не может сомневаться в готовности Альянса защищать своих членов: "Важнейшая задача НАТО - предотвратить полномасштабную войну в Европе, и именно над этим мы работаем каждый день".

Столтенберг считает, что Путин просчитался, решив осуществить вторжение в Украину.

"Я не думаю, что ему удастся сломать Украину. Наоборот - он мобилизует еще больше поддержки для Украины", - констатировал он.

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В то же время генсек Альянса предостерег, что не стоит недооценивать опасность ситуации, в которой находится мир.

"Мы предстали перед испытанием того, может ли свобода дать отпор авторитарному режиму. Понимаю тех, кто считает, что цены на еду и электричество слишком высоки. Это - болезненная цена, которую платим мы в Европе. Но если Путин победит Украину и поставит под угрозу нашу свободу, нам придется заплатить цену гораздо выше", - подчеркнул Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что Россия пытается заморозить войну в Украине перед тем, как начать более масштабное наступление весной, поэтому страны Альянса должны продолжать оказывать поддержку Украине.

Темы: НАТОвойнаРосcияУкраина
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