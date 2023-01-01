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ПВО уничтожила над Киевом 32 воздушные цели – КГВА

"Украинская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 04:40
Обломок ракеты, сбитой в Днепровском районе Киева. Фото: КМВА

Во время вражеской атаки в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 23 воздушные цели.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Силами ПВО уничтожено уже 23 воздушные цели".

Детали: В военной администрации Киева также сообщили, что в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. В результате падения обломков никто не пострадал.

Данные о ночной атаке на Киев уточняются.

Сейчас в столице продолжается воздушная тревога.

Обновлено в 04:40. По предварительной информации КГВА, силы ПВО уничтожили 32 вражеские воздушные цели.

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Что этому предшествовало: В новогоднюю ночь вражеские дроны и ракеты атаковали Киев и Киевскую область.

Темы: КиевПВОракетный ударбеспилотники
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