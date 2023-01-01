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Из-за нехватки боеприпасов россияне не смогут поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута – ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 05:48
РАЗРУШЕНИЯ В БАХМУТЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что из-за исчерпания запасов артиллерийских боеприпасов российским войскам будет трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках фронта в Украине.

Источник: ежедневный отчет ISW

Детали: Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что российские войска в Украине испытывают значительные проблемы с артиллерийскими боеприпасами, которые станут более ощутимыми к марту 2023 года.

Буданов заявил, что ранее российские силы использовали 60 тыс. артиллерийских снарядов в день, а сейчас используют только от 19 тыс. до 20 тыс. снарядов.

Глава ГУР рассказал, что оккупанты также вывезли все остатки артиллерийских боеприпасов с белорусских военных складов для поддержки своих операций в Украине.

Министерство обороны Великобритании сообщило 24 декабря, что российские войска пока не имеют необходимых запасов артиллерийских боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций и что поддержание оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта в Украине требует от российских военных ежедневного расходования значительного количества снарядов и ракет.

По оценкам ISW, ограниченность боеприпасов, вероятно, частично помешает российским войскам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.

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"Истощение запасов артиллерийских боеприпасов, вероятно, повлияет на способность российских военных вести высокие темпы операций и в других частях Украины. Сообщение о том, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в Беларуси, является еще одним показателем того, что возобновление широкомасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно", – говорится в отчете института.

Основные выводы ISW за 31 декабря:

  • Ежегодное новогоднее обращение Владимира Путина продолжило демонстрировать, что Путин не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и продолжает сосредотачиваться на оправдании войны в Украине и ее ценности для своей внутренней аудитории.
  • Путин выступил из штаба Южного военного округа в рамках своих постоянных усилий, направленных на то, чтобы показать себя эффективным лидером военного времени.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своей новогодней речи демонизировал Украину и заявил, что победа России неизбежна.
  • Российские войска, вероятно, исчерпывают свои запасы боеприпасов и, как следствие, будут иметь трудности с поддержанием нынешних темпов операций в Украине.
  • Оккупанты начали очередную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, но с пониженной интенсивностью по сравнению с предыдущими массированными волнами ударов.
  • Украинские и российские источники заявили, что Украина и Россия обменялись пленными, но разошлись в своих сообщениях о количестве обменянных лиц.
  • Оккупанты продолжали ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута и Авдеевско-Донецкой дуги.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вечером 29 декабря потеряла связь с последней работающей резервной линией электропередач.
  • Российские войска продолжают операции на востоке Запорожской области и вдоль южной оси.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 31 декабря, что ему "доподлинно известно", что Кремль планирует закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации "примерно через неделю".
  • Российские оккупационные власти продолжают усиливать репрессии со стороны правоохранительных органов на оккупированных территориях в ответ на активность украинских партизан.
  • Российские оккупационные чиновники продолжают создавать невыносимые условия жизни для жителей оккупированных территорий.

Темы: БахмутРосcияоккупация
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