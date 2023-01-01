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Макрон пообещал поддерживать Украину до победы

"Украинская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 06:40
Эммануэль Макрон, скриншон из видеообращения

Эммануэль Макрон заявил в новогоднем обращении, что Франция продолжит помогать Украине "безотказно" и "до самой победы".

Источник: издание Le Dauphine, которое цитирует новогоднее поздравление Макрона

Прямая речь: "Мы (Франция и Украина – ред.) будем вместе строить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу".

Что этому предшествовало: Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.

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Темы: МакронФранцияУкраина
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