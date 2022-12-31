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Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 04:55
Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году
Олаф Шольц, фото tagesschau

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.

Источник: новогоднее обращение Шольца, которое цитирует немецкий телеканал Tagesschau

Прямая речь: "Ни один обзор года не обходится без кадров 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты попали в Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города.

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Путин ведет империалистическую захватническую войну прямо посреди Европы. Однако он не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Украинцы мужественно защищают свою страну, в том числе благодаря нашей помощи".

Детали: Шольц заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Канцлер также отметил, что НАТО и ЕС не разделены, как во время многих предыдущих кризисов, а "более едины, чем они были в течение длительного времени".

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Что этому предшествовало: Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возразила возможность ведения "нормальных отношений" с Россией, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Темы: ГерманияШольцУкраина
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