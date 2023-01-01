В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 российских шахедов
Воскресенье, 1 января 2023, 08:28
В ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, из них 45 сбиты.
Источник: Воздушные силы
Детали: Уточняется, что в результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БпЛА.
Что этому предшествовало: В новогоднюю ночь вражеские дроны и ракеты атаковали Киев и Киевскую область.
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