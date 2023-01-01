Киевскую область ночью атаковали 32 беспилотниками, есть повреждения объекта инфраструктуры - ОВА
В результате российской атаки дронами на 1 января в Киевской области есть повреждения объекта инфраструктуры, сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.
Источник: Кулеба в Telegram, КГГА
Прямая речь Кулебы: "Ночью Киевская область отразила атаку дронами-шахедами. страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры.
По области было запущено почти три десятка беспилотников".
Детали: Кулеба уточнил, что есть повреждения объекта инфраструктуры, но среди людей раненых нет.
Обновлено: КГГА уточнила, что в районе Киева было обнаружено 32 воздушные цели, все 32 были уничтожены!
Информация о жертвах отсутствует.
Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.
Напомним: В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136", из них 45 были сбиты.