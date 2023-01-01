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Киевскую область ночью атаковали 32 беспилотниками, есть повреждения объекта инфраструктуры - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 января 2023, 08:46
Киевскую область ночью атаковали 32 беспилотниками, есть повреждения объекта инфраструктуры - ОВА
СБИТЫЙ "ШАХЕД", ФОТО иллюстративное: MIL.IN.UA

В результате российской атаки дронами на 1 января в Киевской области есть повреждения объекта инфраструктуры, сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.

Источник: Кулеба в Telegram, КГГА

Прямая речь Кулебы: "Ночью Киевская область отразила атаку дронами-шахедами. страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры.

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По области было запущено почти три десятка беспилотников".

Детали: Кулеба уточнил, что есть повреждения объекта инфраструктуры, но среди людей раненых нет.

Обновлено: КГГА уточнила, что в районе Киева было обнаружено 32 воздушные цели, все 32 были уничтожены!

ВИДЕО ДНЯ

Информация о жертвах отсутствует.

Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.

Напомним: В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136", из них 45 были сбиты.

Темы: Киевская областьобстрелвойна
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