Киевскую область ночью атаковали 32 беспилотниками, есть повреждения объекта инфраструктуры - ОВА

В результате российской атаки дронами на 1 января в Киевской области есть повреждения объекта инфраструктуры, сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.

Источник: Кулеба в Telegram, КГГА

Прямая речь Кулебы: "Ночью Киевская область отразила атаку дронами-шахедами. страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры.

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По области было запущено почти три десятка беспилотников".

Детали: Кулеба уточнил, что есть повреждения объекта инфраструктуры, но среди людей раненых нет.

Обновлено: КГГА уточнила, что в районе Киева было обнаружено 32 воздушные цели, все 32 были уничтожены!

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Информация о жертвах отсутствует.

Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.

Напомним: В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136", из них 45 были сбиты.