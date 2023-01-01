Умерла девушка, раненная в результате российского обстрела в Хмельницком

спасатели борются с последствиями российского обстрела 31 декабря в хмельницком, фото ова

22-летняя девушка, которая была ранена в Хмельницком в результате российских обстрелов 31 декабря, умерла, сообщил глава ОГА Сергей Гамалий.

Источник: Гамалий в Telegram

Прямая речь Гамалия: "Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм".

Напомним: 31 декабря Гамалий сообщал, что в больнице в результате российских обстрелов было 8 гражданских.