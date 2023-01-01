Умерла девушка, раненная в результате российского обстрела в Хмельницком
Воскресенье, 1 января 2023, 11:11
22-летняя девушка, которая была ранена в Хмельницком в результате российских обстрелов 31 декабря, умерла, сообщил глава ОГА Сергей Гамалий.
Источник: Гамалий в Telegram
Прямая речь Гамалия: "Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм".
Напомним: 31 декабря Гамалий сообщал, что в больнице в результате российских обстрелов было 8 гражданских.
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