В Николаеве и Хмельницком есть раненые и разрушения из-за ударов РФ

В Николаеве в результате ракетного удара РФ в субботу ранены 6 человек, в Хмельницком – 8.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram

Дословно Ким: "6 раненых. 3 госпитализированы, 3 на месте оказана помощь".

Реклама:

Детали: Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате обстрела города 2 жилых дома разрушены полностью, еще 13 – повреждены (побиты окна, двери, крыша). В трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждено около 20 гаражей. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв.м ликвидировали спасатели ГСЧС.

"Еще одна ракета упала возле проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. Вскоре наши коммунальщики все расчистят. Здесь повреждения получили 2 автомобиля", - сообщил мэр Николаева.

ВИДЕО ДНЯ

Сергей Гамалий сообщил, что во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в городе Хмельницком. Повреждена техника.

Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окружающих жилых домов, складские помещения.

Госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о прилетах в Николаеве и в Хмельницкой области. Кроме того, в результате вражеских ударов пострадал Киев.