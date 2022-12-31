Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Николаеве и Хмельницком есть раненые и разрушения из-за ударов РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 19:00
В Николаеве и Хмельницком есть раненые и разрушения из-за ударов РФ
последствия обстрела Николаева 31 декабря, фото: Natasya Nagorna/Facebook

В Николаеве в результате ракетного удара РФ в субботу ранены 6 человек, в Хмельницком – 8.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram

Дословно Ким: "6 раненых. 3 госпитализированы, 3 на месте оказана помощь".

Реклама:

Детали: Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате обстрела города 2 жилых дома разрушены полностью, еще 13 – повреждены (побиты окна, двери, крыша). В трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждено около 20 гаражей. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв.м ликвидировали спасатели ГСЧС.

"Еще одна ракета упала возле проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. Вскоре наши коммунальщики все расчистят. Здесь повреждения получили 2 автомобиля", - сообщил мэр Николаева.

ВИДЕО ДНЯ

Сергей Гамалий сообщил, что во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в городе Хмельницком. Повреждена техника.

Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окружающих жилых домов, складские помещения.

Госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о прилетах в Николаеве и в Хмельницкой области. Кроме того, в результате вражеских ударов пострадал Киев.

Темы: НиколаевХмельницкийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: