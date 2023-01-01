В последний день года россияне обстреляли 11 украинских областей

31 декабря россияне обстреляли 11 областей Украины, есть раненые и погибшие.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 1 января.

Киевщина: за прошедшие сутки область подверглась массированному ракетному удару. Ночью Киевщина отразила атаку дронами-шахидами. По области было запущено почти три десятка беспилотников. Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры.

Хмельницкая область: вчера в результате ракетного удара повреждены 8 транспортных средств, 13 жилых домов, складские помещения. Есть попадание в АЗС. Госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии.

Черниговщина: за прошедшие сутки - один обстрел, Новгород-Северский район, из минометов. Без потерь и разрушений. Ночью - без обстрелов.

Сумщина: за прошедшие сутки враг нанес 110 ударов по границе области. Под обстрелами были шесть громад. А именно: Краснопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Белопольская, Есманьская, Шалыгинская громады. Ночью, около полуночи, по Середино-Будской громаде прилетело 6 мин. Подробная информация о последствиях уточняется.

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Запорожская: за прошедшие сутки враг совершил обстрелы позиций украинских защитников применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии соприкосновения. По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное, Красное, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Чаривне, Малиновка, Каменское, Степное. Есть разрушения, подробная информация о последствиях уточняется.

Харьковщина: за прошедшие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии наносили удары по мирному населению городов и сел Харьковщины. Под огнем были города Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные постройки, произошли масштабные пожары.

Днепропетровская область: россияне в новогоднюю ночь дважды обстреляли Никопольский район. От российских "Градов" и тяжелой артиллерии пострадали Червоногригорьевская и Никопольская громады. В Никополе ранена женщина. В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома, больница, две аптеки, банк, магазины и линия электропередач. В Червоногригорьевской общине обошлось без пострадавших. Над областью был уничтожен один дрон-камикадзе.

Луганщина: а Купянском направлении в течение 31 декабря врагом обстреляны Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка. На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Макеевка, Невское, Диброва и Червонопоповка. Ситуация в области сложная.

Донецкая область: вчера вечером - обстрелы Алексеево-Дружковки. Пострадавших нет. Ночью - артобстрелы Угледара и населенных пунктов громады. Также ночью - обстрелы Торецка, разрушениям подверглись по меньшей мере пять частных домов. Ночью из РСЗО враг обстреливал Авдеевку, единичные прилеты по старой части города. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города, продолжались хаотичные, одиночные прилеты.

Николаевщина: сегодня ночью и утром враг наносил удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской громады. Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажный дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрела уточняются. Без жертв. Также утром, в 04:50 под вражескими обстрелами был населенный пункт Куцурубской громады. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Вчера днем Николаев подвергся вражескому ракетному обстрелу. Разрушены два жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждено около 20 гаражей. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. В результате обстрела пострадали семь человек.

Херсонщина: ситуация в области остается сложной. По информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон. Российские оккупационные войска усилили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории. Так, с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года закрыли на выезд город Геническ, а также запретили выезд жителям окрестных сел.

Вечером 31 декабря враг бил из артиллерии по поселку Надднепрянское вблизи Херсона. Произошел взрыв снаряда неподалеку от школы. На улице находились двое детей - 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу. Более 20-ти раз военные рф обстреляли село Станислав, есть повреждения зданий, электросетей и газопровода. Всего из-за обстрелов на Херсонщине пострадали двое детей и один взрослый человек. В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населенные пункты, рядом с городом, без света. рашисты попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения - центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села.