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В Киеве мужчина запускал салюты на Новый год - его задержали

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 января 2023, 13:53
скриншот

Полиция Киева задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Источник: полиция Киева, мэр столицы Виталий Кличко

Детали: Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты.

Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе на улице Константиновской.

Правоохранители обнаружили подозреваемого, а позже у него дома нашли крышку от фейерверка.

47-летний киевлянин задержан по статье "Хулиганство", ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Кличко добавил, что в новогоднюю ночь "Муниципальная охрана" Киева обнаружила 116 нарушителей комендантского часа. У них проверили документы, одного из нарушителей передали Национальной полиции.

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Темы: Киевполициявойна
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