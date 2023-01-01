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В Киеве мужчина запускал салюты на Новый год - его задержали

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 января 2023, 12:53
В Киеве мужчина запускал салюты на Новый год - его задержали
скриншот

Полиция Киева задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Источник: полиция Киева, мэр столицы Виталий Кличко

Детали: Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты.

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Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе на улице Константиновской.

Правоохранители обнаружили подозреваемого, а позже у него дома нашли крышку от фейерверка.

47-летний киевлянин задержан по статье "Хулиганство", ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Кличко добавил, что в новогоднюю ночь "Муниципальная охрана" Киева обнаружила 116 нарушителей комендантского часа. У них проверили документы, одного из нарушителей передали Национальной полиции.

Темы: Киевполициявойна
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