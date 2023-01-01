У России ракет еще на два массированных удара - Буданов

У РФ осталось ракет только на два массированных удара по Украине, рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Источник: Буданов в интервью на телемарафоне, которого цитирует пресс-служба ГУР

Детали: По словам Буданова, россияне уменьшают количество ракет в ударах, чтобы держать имитацию интенсивности этих атак.

Реклама:

По данным разведки, на одну ракетную атаку России нужно работать 1,5-2 месяца.

Буданов отметил, что до марта у РФ будет критическая ситуация с вооружением.

Также глава ГУР успокоил, что ситуация в Бахмуте не катастрофическая, однако там катастрофа с самим городом и его разрушениями. Буданов добавил, что россияне несут огромные потери вблизи Бахмута.

ВИДЕО ДНЯ

Он также считает, что 2023 год принесет Украине победу, а России - трансфер власти.

Напомним: Российские оккупанты теряют "тысячи солдат" в боях под Бахмутом, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.