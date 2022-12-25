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Россияне потеряли под Бахмутом тысячи военных – Гайдай

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 13:06
российский военный на бахмутском направлении, фото getty

Российские оккупанты теряют "тысячи солдат" в боях под Бахмутом, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а больше символизм, который очень любит кремлевский режим.

Плюс еще "кадыровцы" и "вагнеровцы" хотят доказать и показать бункерному деду, что они на что-то способны.

Но пока они там теряют тысячи своих солдат, которые там остаются на всю жизнь".

Детали: По словам Гайдая, планы россиян остаются - они хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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Напомним: Институт изучения войны (ISW) наблюдал замедление наступления российских войск в районе Бахмута и предполагает, что захватчики будут инициировать тактическую или оперативную паузу.

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Темы: БахмутРосcиявойна
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