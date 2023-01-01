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Зеленский: В России воцарился страх, и правильно боятся

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 20:09
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ощущение единства украинцев очень контрастирует со страхом, который воцарился в России.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Российские террористы как были жалкими, такими и зашли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января себя показали очень хорошо.

В эти дни было видно максимально, как далеко мы отошли ментально, просто по-человечески от того, в чем "варится" Россия. Наше с вами ощущение единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России.

Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы – вместе. А они – разве что вместе со страхом".

Детали: Зеленский добавил, что на каждый российский удар по Херсону, Никополю, по Харьковщине, по всем городам и общинам Украина отвечает оккупантам "очень ощутимо для них".

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Он также сообщил, что из 45 сбитых в новогоднюю ночь беспилотников "Шахед" 33 сбили Воздушные силы, и еще 12 – противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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