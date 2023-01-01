Россия начала менять тактику обстрелов – ГУР

Россия начала менять тактику обстрелов Украины, комбинируя различные типы вооружения.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба ГУР

Детали: По словам Скибицкого, враг начал менять тактику, применяя в различных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300.

"Мы видим влияние экономических санкций на РФ. Они пытаются обойти санкции, завезти комплектующие, но это не так просто сделать", - сказал представитель ГУР.

Он отметил, что у россиян сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", приближаются к окончанию запасы "Калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555.

По словам представителя ГУР, Россия способна максимум на 2-3 мощных удара из высокоточного вооружения.

Он также добавил, что враг начал испытывать дефицит РСЗО.

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"Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки МО Украины постоянно фиксирует меры России по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", - сообщил Скибицкий.

При этом производство ракет в России не прекращается.

"Мы сейчас находим обломки ракет, изготовленные в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы осуществлять обстрелы наших объектов", - сказал Скибицкий.

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