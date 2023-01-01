Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия начала менять тактику обстрелов – ГУР

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 20:51
Россия начала менять тактику обстрелов – ГУР
Вадим Скибицкий, скриншот видео

Россия начала менять тактику обстрелов Украины, комбинируя различные типы вооружения.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба ГУР

Детали: По словам Скибицкого, враг начал менять тактику, применяя в различных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300.

Реклама:

"Мы видим влияние экономических санкций на РФ. Они пытаются обойти санкции, завезти комплектующие, но это не так просто сделать", - сказал представитель ГУР.

Он отметил, что у россиян сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", приближаются к окончанию запасы "Калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555.

По словам представителя ГУР, Россия способна максимум на 2-3 мощных удара из высокоточного вооружения.

ВИДЕО ДНЯ

Он также добавил, что враг начал испытывать дефицит РСЗО.

"Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки МО Украины постоянно фиксирует меры России по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", - сообщил Скибицкий.

При этом производство ракет в России не прекращается.

"Мы сейчас находим обломки ракет, изготовленные в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы осуществлять обстрелы наших объектов", - сказал Скибицкий.

Слушайте также подкаст УП: Смена тактики ракетных обстрелов, "вагнеровцы" говорят о нехватке снарядов, что такое армия Беларуси – главное о войне за неделю

Темы: разведкаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
разведка
Разведчики получили авиационный комплекс для работы в российском тылу
Украинский парк боевых вертолетов скоро пополнится за счет российского Ми-8 – ГУР
РФ применяет хакерские атаки против украинских военных − британская разведка
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: