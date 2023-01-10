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У украинского судьи нашли имущество в Москве и Севастополе, в оккупированный Крым ездил 25 раз

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 января 2023, 00:19
Судья Ярослав Василенко, Схемы

Судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко совершил 25 путешествий в Крым с момента его оккупации и имеет незадекларированные апартаменты в Севастополе и Москве, оформленные на его жену, которая является гражданкой России.

Источник: "Схемы"

Детали: Согласно информации о пересечении границы из российской базы данных, с 2014 года Василенко по несколько раз в год ездил в оккупированный Крым, последний раз - в 2021 году. 

Первую поездку он совершил в июле 2014 года, тем же летом он приехал еще раз. Журналисты нашли в соцсетях фотографии судьи из поездок того периода. В 2015-2016 годах судья суммарно 8 раз съездил в оккупированный Крым, о чем также свидетельствуют фотографии, обнародованные его родственником в российской соцсети "Одноклассники".

 

Василенко продолжал ездить туда и в дальнейшем, вплоть до июля 2021 года. С начала оккупации он провел на полуострове не менее 206 дней.

Дословно: "Что не так с поездками в Крым, оккупированный Россией? Во-первых, с момента въезда на полуостров человек подчиняется уже российским законам, показывает документы пограничникам-оккупантам, рассчитывается оккупационной валютой - российским рублем, и даже платит налоги в бюджет-страны агрессора, каждый раз что-то покупая. Во-вторых, возникает вопрос, почему представитель украинской власти не боится быть там задержанным?".

 

Больше деталей: Кроме того, журналисты выяснили, что Василенко не декларирует недвижимость семьи в Крыму и в России. Благодаря фотографиям судьи из Крыма в соцсетях журналисты вычислили точное местоположение и номер апартаментов, в которых останавливался судья Василенко. 

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"Схемы" сообщают, что они принадлежат его жене Елене Василенко и оформлены на нее как на гражданку России. Недвижимость расположена в элитном жилом комплексе "Аквамарин" на берегу Черного моря в Севастополе.

По информации "Схем", всего Елена Василенко имеет в собственности две квартиры в ЖК "Аквамарин" с видом на море общей площадью 115 квадратных метров. Об этом свидетельствуют записи в российском реестре перехода прав собственности на недвижимое имущество.

Ранее апартаменты были оформлены на тещу судьи Наталью Сороку. Свидетельство о праве на наследство жены судьи, по которому произошла регистрация прав собственности, свидетельствует, что жена Василенко стала владелицей апартаментов именно по своему паспорту гражданки РФ. Соответствующее решение вынес регистратор в Москве.

Паспорт Елены Василенко является действующим. Она получила его в 2015 году по достижении 45-летнего возраста. До этого она также имела российское гражданство. 

"Схемы" отмечают, что в декларациях судьи нет упоминаний о российском гражданстве жены, хотя соответствующая графа для этого предусмотрена. Василенко не указал в своей имущественной декларации за 2020 год, что его жена имеет в собственности апартаменты в Севастополе.

"Схемы" сообщают, что ориентировочная рыночная цена крымского имущества семьи Василенко может достигать более 17 млн гривен.

Кроме того, журналисты выяснить, что семья судьи владеет недвижимостью в Москве, на улице Летчика Бабушкина. В частности, его жена Елена и дочь Юлия Василенко являются обладательницами половины квартиры общей площадью 72 квадратных метра, о чем свидетельствует выписка из российского реестра прав перехода собственности на недвижимое имущество. Собственность жена и дочь оформили по паспортам гражданок РФ. 

Они являются владелицами этого имущества с 2006 года, однако, став судьей, Василенко ни разу не внес эти сведения в декларацию. 

"Схемы" сообщают, что стоимость доли жены судьи в этой квартире составляет примерно 2,5 млн гривен. Таким образом, ориентировочная стоимость имущества судьи, которое он не внес в декларацию, включая апартаменты в Севастополе, составляет около 20 миллионов гривен.

Дословно: "Схемы отправились на одно из судебных заседаний судьи Василенко, но он отказался отвечать на вопросы журналистов о незадекларированной недвижимости в Крыму и Москве, о регулярных посещениях оккупированного Крыма и российском гражданстве жены, не отраженном в декларации. Эти же вопросы журналисты изложили и в письменном запросе в адрес судьи и обнародуют ответ, как только он поступит". 

Справочно: Судья Ярослав Василенко учился в Краснознаменном военном институте Министерства обороны СССР в Москве. После выпуска в 1991 году работал в военных судах в Украине, а в 2008 году занял должность судьи Киевского апелляционного административного суда, в 2018 году стал судьей Шестого апелляционного административного суда, где работает до сих пор.

"Схемы" сообщают, что в разгар событий Майдана Василенко рассматривал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о запрете на проведение массовых собраний на Майдане. 

Тогда коллегия судей апелляционной инстанции подтвердила запрет проведения любых массовых акций на Майдане в период с 7 декабря 2013 по 7 января 2014 года.

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Темы: судКрымРосcия
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