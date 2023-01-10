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В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 09:54
Фото иллюстративное из Telegram Минобороны Беларуси

В минобороны США не видят признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных с РФ учениях.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает "Европейская правда".

"Вы знаете, мы знаем, что россияне и белорусы собираются проводить совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт", – сказал он.

"Мы просто считаем, что это продолжение учений между белорусами и россиянами. Это все", – добавил представитель Пентагона.

В воскресенье Россия и Беларусь планируют совместные учения для авиационных подразделений, которые состоятся на территории Беларуси.

Учения планируют с 16 января по 1 февраля, с привлечением российских и белорусских сил, которые входят в состав региональной группировки войск.

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Темы: СШАБеларусьвойнаУкраина
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