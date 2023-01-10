Глава МИД Германии побывала в Харькове

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник прибыла с необъявленным визитом в Харьков.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Бербок стала первой немецкой чиновницей, которая посетила город с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, она является первой главой МИД, посетившей Харьков с февраля 2022 года.

Во время визита, который держался в тайне из соображений безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

"Этот город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине. Для меня важно, чтобы мы не теряли из виду место Украины в нашей европейской семье, даже в эту зиму войны", - сказала Бербок в Харькове.

Charkiw, Ukraine, 40 km bis Russland: „Diese Stadt ist Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs“, so ⁦#Baerbock, „aber auch Sinnbild für den unglaublichen Durchhaltewillen und Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer.“ Bald mehr ⁦@derspiegel⁩ pic.twitter.com/Nv574L2hNs — Marina Kormbaki (@m_kormbaki) January 10, 2023

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Сейчас глава немецкого МИД уже находится на обратном пути.

Анналена Бербок является одной из самых настроенных на поддержку Украины в федеральном правительстве Германии, а также не раз посещала украинскую территорию с начала полномасштабной войны.

Она неоднократно выступала за предоставление Киеву необходимого вооружения и резко критиковала Россию и Владимира Путина. Недавно глава МИД ФРГ отвергла объявленное РФ "рождественское перемирие".