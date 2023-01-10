Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ поразили 2 пункта управления, 5 районов скопления оккупантов, попали в ракетные позиции - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 10 января 2023, 18:29
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны осуществили огневое поражение 2 пунктов управления, 2 позиций ракетных войск и артиллерии и 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В течение суток оккупанты нанес 2 ракетных удара и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка Черниговской области и Покровка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы позиций наших войск в районах 13 населенных пунктов, в частности: Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов позиций наших войск в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Парасковиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии позиций Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Временка, Великая Новоселка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах 18 населенных пунктов, в частности: Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в частности: Антоновка, Веселое, Дудчаны, Миловое и Золотая Балка Херсонской области и город Херсон, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными, поэтому российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины, подчеркнули в Генштабе.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПутин разжаловал Суровикина: теперь вместо него Герасимов

Польша передаст Украине роту танков Leopard 2

видеоНа "вагнеровцев" под Соледаром сошел благодатный перекрестный огонь

видео Путин заявил, что война не сильно повлияла на РФ, при этом ноет, что нет заказов на новые самолеты

Зеленский приехал во Львов: провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях

Золотой глобус 2023: стали известны победители юбилейной кинопремии

Все новости...
война
ЦНС: Россия планирует обстрелять больницу на Луганщине и обвинить в этом ВСУ
Вывозили камазами, 610 жертв: Россия скрывает потери в Макеевке, потому что боится бунта – перехват
Земля промерзла, пойдет тяжелая техника: на Луганщине ожидают оживления боевых действий
Последние новости
19:40
Программа обмена лампочек: в "Дії" открыли запись на бета-тест
19:36
Додик объявил украинского посла "нежелательным лицом" в Республике Сербской
19:31
CNN: Нет никаких признаков отступления ВСУ из Соледара
19:28
Умер высокопоставленный кардинал Пэлл, которого судили за педофилию
19:23
Зеленский объяснил, для чего Россия лжет о "взятии" Соледара
19:22
Ситуация сложная: на Киев дают 60% необходимых объемов электроэнергии – Yasno
19:15
Посол Украины опроверг предоставление Турцией кассетных боеприпасов
18:46
Украинцы приобрели в "Дії" уже более 250 тысяч военных облигаций на 250 миллионов
18:42
Украина получила от Норвегии 10 мостов, которые установят на освобожденных территориях
18:27
Генштаб: Россияне хотят перерезать пути снабжения ВСУ, битва за Соледар продолжается
Все новости...