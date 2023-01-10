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ВСУ поразили 2 пункта управления, 5 районов скопления оккупантов, попали в ракетные позиции - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 10 января 2023, 17:29
ВСУ поразили 2 пункта управления, 5 районов скопления оккупантов, попали в ракетные позиции - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны осуществили огневое поражение 2 пунктов управления, 2 позиций ракетных войск и артиллерии и 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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В течение суток оккупанты нанес 2 ракетных удара и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка Черниговской области и Покровка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы позиций наших войск в районах 13 населенных пунктов, в частности: Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.

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На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов позиций наших войск в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Парасковиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии позиций Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Временка, Великая Новоселка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах 18 населенных пунктов, в частности: Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в частности: Антоновка, Веселое, Дудчаны, Миловое и Золотая Балка Херсонской области и город Херсон, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными, поэтому российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины, подчеркнули в Генштабе.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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