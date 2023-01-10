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Более 70% украинцев поддерживают требование ЕС о реформах для переговоров о вступлении

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 18:28
Более 70% украинцев поддерживают требование ЕС о реформах для переговоров о вступлении
ФОТО С САЙТА КМУ

Большинство украинцев считают правильным то, что Евросоюз требует от Украины реформ для открытия переговоров о вступлении в блок, однако безусловно правильным это считают чуть меньше половины. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа".

На вопрос о том, правильно ли то, что ЕС требует от Украины реформ для открытия переговоров о вступлении, утвердительно в тех или иных формулировках ответили 73% опрошенных.

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Из них 28,5% выбрали ответ, что это правильно, потому что реформы - в интересах Украины, 18,6% выбрали похожий ответ - что согласны и ЕС должен требовать выполнения реформ как можно скорее. 

 

25,9% считают, что требование реформ правильное, но Брюссель должен быть более снисходительным, учитывая то, что в Украине война. 

Только 9,3% считают, что Евросоюз не может требовать от Украины реформ во время войны, и столько же считают, что Украину должны были бы принять в блок без каких-либо условий. 

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5,5% опрошенных не определились с мнением; 2.9% опрошенных считают, что Украине не нужно вступать в ЕС. 

Большинство респондентов - 62,5% - считают, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС до завершения войны; не верят в это чуть более 20%, отказались прогнозировать - около 17%.

59% считают, что качество подготовки евроинтеграционных проектов важнее, чем темпы; 36,4% - что темпы важнее, а недоработки можно будет компенсировать позже.

60,1% опрошенных считают правильным, когда чиновники ЕС напоминают о проблеме коррупции в Украине и убеждены, что давление Евросоюза поможет преодолеть ее.

В то же время, почти 20% считают, что на время войны это не является главной проблемой и Евросоюз должен был бы сделать приоритетом военную помощь; 8,7% считают, что ЕС "не должен был бы поучать Украину".

В этом же опросе почти 70% украинцев высказались против отказа от вступления в НАТО в обмен на вывод российских войск с оккупированных территорий.

Темы: ЕСопрос
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