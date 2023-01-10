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Канада купит для Украины систему NASAMS

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 20:18

Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ананд объявила по итогам телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украины. В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов", - подчеркнула глава канадского Минобороны.

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Она добавила, что системы NASAMS имеют крайне высокий показатель эффективности, что сделает помощь Канады очень ценным вкладом в обороноспособность Украины.

"Предоставляя всестороннюю военную помощь, Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России", - отметила Ананд.

Как известно, Украина получила первые две системы противовоздушной обороны NASAMS от Соединенных Штатов в начале ноября 2022 года. Всего США планируют передать восемь таких систем.

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Темы: Канадаоружие
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