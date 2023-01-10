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Швейцария блокирует поставки Украине определенной военной помощи из Испании - глава Минобороны

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 22:35

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария накладывает вето на отправку в Украину определенной военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press, об этом Роблес сказала во вторник на съезде испанских послов в Мадриде.

Руководительница испанского Минобороны объясняла необходимость отправки военной помощи Украине и заверила, что Испания будет продолжать делать это и в дальнейшем, чтобы способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" российского вторжения.

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В этом контексте, отвечая на вопрос посла Испании в Берне, Роблес заявила, что Швейцария не одобряет поставки определенных военных товаров, которые требуют одобрения страны-производителя для реэкспорта.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет (Швейцарии), но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", - сказала она, добавив, что Минобороны будет обращаться в посольство за помощью в получении такого разрешения.

При этом Роблес подчеркнула, что Испания начала помогать Украине с начала полномасштабного вторжения одиннадцать месяцев назад и будет продолжать это делать.

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Среди прочего, она перечислила прием украинских беженцев, лечение раненых украинцев в Испании (новые раненые прибудут в эту субботу на лечение в мадридский госпиталь) и подготовку военнослужащих ВСУ, которых, по ее словам, вскоре прибудет еще 200 для тренировок в Севилье и Толедо.

Также глава Минобороны Испании отметила усиление восточного фланга Альянса и подтвердила готовность Мадрида к коллективной обороне. "Любое минимальное нападение на страну НАТО приведет к срабатыванию статьи 5, и страны будут действовать в защиту мира", - подтвердила она.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Швейцарии не позволило Германии и Дании передать Украине бронетранспортеры и боеприпасы швейцарского производства. При этом Швейцария разрешила Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными обратно оборонной группе Rheinmetall.

Темы: ШвейцарияИспанияоружиеМинобороны
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