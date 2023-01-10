Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцария блокирует поставки Украине определенной военной помощи из Испании - глава Минобороны

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 23:35

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария накладывает вето на отправку в Украину определенной военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press, об этом Роблес сказала во вторник на съезде испанских послов в Мадриде.

Руководительница испанского Минобороны объясняла необходимость отправки военной помощи Украине и заверила, что Испания будет продолжать делать это и в дальнейшем, чтобы способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" российского вторжения.

В этом контексте, отвечая на вопрос посла Испании в Берне, Роблес заявила, что Швейцария не одобряет поставки определенных военных товаров, которые требуют одобрения страны-производителя для реэкспорта.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет (Швейцарии), но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", - сказала она, добавив, что Минобороны будет обращаться в посольство за помощью в получении такого разрешения.

При этом Роблес подчеркнула, что Испания начала помогать Украине с начала полномасштабного вторжения одиннадцать месяцев назад и будет продолжать это делать.

Среди прочего, она перечислила прием украинских беженцев, лечение раненых украинцев в Испании (новые раненые прибудут в эту субботу на лечение в мадридский госпиталь) и подготовку военнослужащих ВСУ, которых, по ее словам, вскоре прибудет еще 200 для тренировок в Севилье и Толедо.

ВИДЕО ДНЯ

Также глава Минобороны Испании отметила усиление восточного фланга Альянса и подтвердила готовность Мадрида к коллективной обороне. "Любое минимальное нападение на страну НАТО приведет к срабатыванию статьи 5, и страны будут действовать в защиту мира", - подтвердила она.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Швейцарии не позволило Германии и Дании передать Украине бронетранспортеры и боеприпасы швейцарского производства. При этом Швейцария разрешила Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными обратно оборонной группе Rheinmetall.

Темы: ШвейцарияИспанияоружиеМинобороны
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута

ОП о Герасимове вместо Суровикина: Меняй-не меняй, а терпеть будешь до конца

фотоВ Высший совет правосудия избрали 5 новых членов

Зеленский объяснил, для чего Россия лжет о "взятии" Соледара

фотоПутин разжаловал Суровикина: теперь вместо него Герасимов

Польша передаст Украине роту танков Leopard 2

Все новости...
Швейцария
США оказывают давление на Швейцарию из-за замороженных активов РФ, которые можно отдать Украине – СМИ
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Швеция и Финляндия не исключают размещения у себя ядерного оружия после вступления в НАТО
Последние новости
00:27
Россияне из артиллерии и минометов ударили по двум громадам Сумщины
23:54
Польша и Литва будут лоббировать в НАТО гарантии безопасности для Украины - Дуда
23:50
Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута
23:24
Дуда объяснил, какой у Польши план передачи Украине танков Leopard и почему их так мало
23:15
На Луганском направлении россияне собрали около 30 тысяч вояк – Гайдай
22:46
В Молдове оштрафовали мужчину, который на воротах посольства РФ написал "Путин убийца"
22:29
фотоРоссийские войска днем обстреляли Марганец, есть раненый
22:20
Президент Словакии позволила семерым гражданам вступить в ряды ВСУ
21:55
Британская разведка: перестановки в командовании РФ - признак ее трудностей в Украине
21:52
ОП о Герасимове вместо Суровикина: Меняй-не меняй, а терпеть будешь до конца
Все новости...