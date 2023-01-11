10 миллионов гривен для ПАНов из Крыма. Джамала отдает на аукцион свое фортепиано (укр)

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" та "Українська правда" продовжують збір 10 000 000 гривень для передових авіаційних навідників. У рамках збору пройде аукціон, першим лотом якого стане фортепіано переможниці Євробачення, української співачки Джамали.

Джерело: сайт "Повернись живим"

Деталі: у березні 2014 року 10-та морська авіаційна бригада провела на аеродромі у селищі Новофедорівка унікальну операцію. За наказом полковника Ігоря Бедзая, замкомандира бригади з льотної підготовки, підрозділ евакуював з уже осадженого Криму свою авіаційну техніку.

7 травня 2022 року полковник Бедзай, хоч і не мав за своєю посадою, вилетів на чергову складну пошуково-рятувальну операцію у районі гирла річки Дунай. Екіпаж офіцера виконав поставлену задачу, але в їхній Мі-14 поцілила російська керована ракета. Полковник і ще п’ятеро українських військових, які були на борту, загинули.

Дослівно: "10-ту морську авіаційну бригаду назвали на честь Героя України полковника Ігоря Бедзая. І тепер єдиний у своєму роді підрозділ ВМС України не тільки мріє повернутися у рідний Крим, а ще й кожною своєю операцією мститься ворогам за друга і командира…

Наша ціль — на 100% закрити їхню потребу у спеціалізованому транспорті, штатних засобах зв‘язку, дронах, Starlink і комплектах авіаційної гарнітури та перехідників до них.

Це підсилить керованість морської авіаційної бригади і дозволить ПАНам у режимі реального часу коригувати вогонь власних вертольотчиків із землі, передавати командуванню необхідну інформацію й головне — у разі небезпеки, допоможе передовим авіаційним навідникам рятувати своїх".

Аби зібрати необхідну суму, в рамках збору також пройде благодійний аукціон. Свої роботи вже надали відомі українські художники Влада Ралко, Жанна Кадирова, Нікіта Кадан, Алевтина Кахідзе. Першим лотом стане фортепіано Джамали, на якому вона написали усі свої альбоми і легендарну пісню 1944.

Пряма мова Джамали: "У кожного артиста є своя історія. Моя — бере початок в українському Криму, вдома, у домі, який відібрали в мене. І саме тому, де б я не була, першочерговим завданням для мене є нагадати про те, що в мій дім прийшли чужинці вбивати й калічити життя, нищити й переписувати мою культуру. Так було у 1944-му, а потім і 2014-му, і от знову. Тепер усі в Україні розуміють, що це може статися з будь-ким — якщо зло не спинити й не змусити відповідати за власні злочини".

Аукціон проходитиме з 11 по 18 січня на сторінці "Української правди" в фейсбуці.

Ставки приймаються до 00:00 19 січня.

Стартова ціна лоту 400 000 гривень.