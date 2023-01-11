Оккупанты бьют по Авдеевке, в Бахмуте и Соледаре бои не прекращаются - ОВА

Оккупанты не прекращают бить по населенным пунктам 9 областей, среди мирного населения есть погибшие и раненые, сохраняется тяжелая ситуация в Бахмуте и Соледаре на Донетчине.

Источник: отчеты ОВА

Донетчина: ночью состоялся обстрел г.Курахово - прямое попадание в частный дом, повреждены дома поблизости, повреждены помещения промышленного предприятия.

Утром - обстрел пгт.Кураховка Кураховской городской территориальной общины. Все обстоятельства будут выяснены после завершения обстрела.

Ночью - хаотичные обстрелы Авдеевки. Утром также состоялся массированный артобстрел центральной части города.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь по позициям.

Тяжелая ситуация в Бахмуте и Соледаре. Боевые действия не прекращаются.

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За сутки в Донецкой области: один человек погиб, один - ранен.

Черниговщина: за прошлые сутки - минометный обстрел в районе села Сеньковка, Черниговского района. Без потерь и разрушений. Ночью - без обстрелов.

Сумщина: сегодня утром из миномета обстреляна территория Зноб-Новгородской общины.

В результате обстрела поврежден жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

Вчера за день россияне нанесли 33 удара по пограничье Сумщины. Под обстрелами были Великописаревская и Эсманская общины.

Великописаревскую общину враг дважды обстрелял приграничье из минометов. Всего было 12 прилетов. В результате обстрела повреждены склады местной фермы.

По Есманской общине российские войска ударили из минометов, 21 прилет.

Во всех случаях без жертв.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Каменское, Орехов, Преображенка, Новоандреевка, Малиновка, Новоданиловка, Чаривне, Белогорье, Ольговское, Щербаки, Степногорск, Приморское, Степное.

Поступило 11 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровская: россияне ночью снова обстреливали Никопольщину. Попали из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганцу и Червоногригорьевской общине.

В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод, электросеть.

В Никополе повреждены четыре частных дома, производственный цех частного предприятия и несколько линий электропередач.

В Червоногригорьевской общине последствия еще выясняются.

Без жертв.

Харьковщина: вчера вечером по Харькову были нанесены удары. В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники, произошел пожар на площади 1500 кв. м. Ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий.

На Слобожанском направлении за сутки обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них - Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки.

В Купянске разрушена крыша и выбиты окна в частном доме. В пгт Двуречная Купянского района из-за обстрела загорелись 2 киоска и автомобиль.

В с. Александровка, Богодуховского района поврежден торговый павильон, произошел пожар. Без жертв.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районе Стельмаховки.

На Купянском направлении огневому поражению от россиян подверглись районы Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Невское и Червонопоповка.

Ситуация в области остается напряженной.

Николаевщина: вчера днем на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны был сбит российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Вчера вечером враг реактивными системами залпового огня ударил в направлении Очакова. Пострадавших нет.

В течение ночи враг обстреливал из РСЗО территорию Куцурубской общины, выпустив более 40 реактивных снарядов. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации - пострадавших нет.

Херсонщина: противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. По информации ГШ ВСУ, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в частности: Антоновка, Веселое, Дудчаны, Миловое, Республиканец, Днепровское, Золотая Балка и Херсон.

Вчера российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Ранен местный житель. Вражеский снаряд прилетел во двор многоквартирного дома.

За сутки по области - 5 пострадавших среди мирных жителей.

Также враг совершил обстрел территории детской областной клинической больницы. В неонатальном (6-ти этажном) корпусе выбиты окна, пострадавших нет.