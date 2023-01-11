Президент Еврокомиссии хочет привезти на переговоры в Киев большую делегацию комиссаров - СМИ

Большая делегация Еврокомиссии планирует в феврале в Киеве провести консультации с Украиной на высшем уровне, чтобы еще раз продемонстрировать свою поддержку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico от представителя Еврокомиссии.

Отмечается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила провести встречу коллег с правительством в Киеве в начале февраля. Фон дер Ляйен объявила об этом плане своим коллегам на заседании еврокомиссаров в среду.

Чиновник сказал, что первоначальный план заключался в том, что "от 10 до 15 комиссаров", которые работают над решениями, связанными с Украиной, начиная от торговли и заканчивая цифровой политикой, должны встретиться со своими коллегами в Киеве. Целью является "дальнейшее углубление отношений" и демонстрация солидарности.

Это "признание прогресса, который Украина делает на своем пути в Европу", - сказал представитель комиссии.

Он добавил, что фон дер Ляйен "подчеркнула, что эта работа будет, конечно, добровольной для членов коллегии".

Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в поездке могут принять участие еврокомиссары, которые занимаются вопросами Украины, в частности, комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, комиссар по иностранным делам Жозеп Боррель, комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон, комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, комиссар по вопросам кризисного менеджмента и гуманитарной помощи Янез Ленарчич, комиссар по вопросам финансовых услуг Мейрид МакГиннес.

ВИДЕО ДНЯ

Чиновник также вспомнил о еврокомиссаре по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер и руководителе промышленного сектора Тьерри Бретоне, комиссарах Маргаритисе Схинасе и Стелле Кириакидес, которые координировали поставки медикаментов и операции по медицинской эвакуации, комиссарах Франсе Тиммермансе и Кадри Симсон, которые помогли подключить Украину к электросети ЕС, комиссаров Элизу Феррейру и Николаса Шмита, которые организуют поддержку стран ЕС, принимающих украинских беженцев, комиссаров Веру Юрову и Дидье Рейндерса, которые работают над замораживанием и конфискацией российских активов, а также комиссаров по вопросам образования Марию Габриэль и комиссара по вопросам транспорта Адину-Йоану Вэлян.

Как известно, 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в январе обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем подготовку к саммиту.