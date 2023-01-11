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Литва передаст Украине зенитные системы - президент

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 17:04

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о предоставлении Украине зенитных систем и средств противовоздушной обороны в рамках военной помощи.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран "Люблинского треугольника" во Львове.

"За считанные дни до начала войны мы предоставляли Украине военную помощь, в частности в виде (переносных зенитно-ракетных комплексов) Stinger. Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой", - заявил Науседа.

Он не уточнил, о каких именно зенитных системах и средствах ПВО идет речь.

Ранее в своем выступлении президент Владимир Зеленский поблагодарил литовского визави "за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в частности от атак иранских дронов".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Литва уже предоставила Украине военной помощи на 283 млн евро. В нее входят и летальная (зенитные ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы, бронетранспортеры и гаубицы), и нелетальная помощь (беспилотники, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения).

Запланированный на 2023 год объем военной помощи Украине со стороны Литвы составляет около 40 млн евро.

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Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове в рамках "Люблинского треугольника".

Темы: ЛитваУкраинавойна
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