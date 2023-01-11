Генштаб: Россияне хотят перерезать пути снабжения ВСУ, битва за Соледар продолжается

СОЛЕДАР ВО ВРЕМЯ АТАК, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль пути снабжения украинских военных и захватить Соледар – бои продолжаются.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой области, проводит наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются".

Детали: Также, безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара. Осуществил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Беларусь и в дальнейшем поддерживает агрессию РФ, предоставляя свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Вместе с тем, российские оккупанты не прекращают обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии соприкосновения.

На Северском и Слобожанском направлениях огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Нововасильевка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Огирцево, Волчанск и Новомлинск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спирное, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Белая Гора и Дружба в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Большой Новоселке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Белогорье, Каменское и Плавни в Запорожье.

На Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики усиливают режимные мероприятия, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

По имеющейся информации, пограничная служба ФСБ России с 9 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений по выезду за границу граждан, годных к военной службе.

Украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛа, тип которых уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.