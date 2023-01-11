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В Чехии продлевают на год режим временной защиты для украинцев

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 20:40

Сенат Чехии в среду одобрил поправку к закону об украинских беженцах, известного как lex Ukraine, о продлении режима временной защиты для них на один год - до конца марта 2024-го, изменения вступят в силу после подписания президентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Поправку о продлении действия режима временной защиты для беженцев из Украины поддержали 57 из 62 присутствующих членов Сената Чехии.

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Согласно поправке, украинцы, которые хотят продлить свою временную защиту в Чехии, должны будут зарегистрироваться в электронном виде до конца марта 2023 года. После регистрации им будет назначено время для личного визита в отделение МВД, где они получат так называемую визовую наклейку.

Если беженец из Украины не зарегистрируется в установленный срок или не предъявит визовую наклейку после регистрации до конца сентября этого года, временная защита закончится.

Поправка также позволит упростить процедуру продления временной защиты в случае очередной волны беженцев из Украины. Правительство Чехии сможет принять решение о том, что для продления временной защиты достаточно лишь электронной регистрации без необходимости личного посещения отделения МВД.

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Кроме того, изменения предусматривают возможность упрощения получения квалификации психолога, поскольку с приездом людей, пострадавших от военного конфликта, увеличился спрос на такие услуги. Также будут внесены изменения в правила зачисления украинских детей в учреждения дошкольного образования и обязательного школьного обучения на следующий учебный год.

Закон упростит процедуру зачисления ребенка из детского сада, поскольку такие дети часто возвращаются в Украину вместе с родителями, не сообщают об этом детский сад и блокируют дальнейшие места.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, сейчас в стране находится около 300 тысяч беженцев. Их количество пока не увеличивается резко, среди прочего, из-за мягкой зимы в Украине и наступления украинских сил.

Кроме того, добавил Ракушан, чешское правительство готовит еще одну поправку к lex Ukraine, которая с апреля 2023 года передаст региональные центры помощи Украине в подчинение МВД Чехии, ограничит во времени предоставления бесплатного экстренного жилья, чтобы мотивировать беженцев искать собственное жилье.

Темы: Чехиябеженцы
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