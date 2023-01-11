Президент Словакии позволила семерым гражданам вступить в ряды ВСУ

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых словаков в Вооруженных Силах Украины.

Об этом словацкому изданию Pravda сообщил пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец, передает "Европейская правда".

"По состоянию на понедельник, 9 января, президент выдала всего 26 решений, из которых семь - о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 - об отказе", - сказал он. Из соображений безопасности офис президента Словакии не разглашает данные об этих людях и причины их обращения.

В Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды иностранной армии - от двух до восьми шагов заключения и от пяти до десяти лет в условиях военного положения. Это положение не действует, если гражданин имеет второе гражданство или проходит службу в стране, являющейся членом НАТО.

В то же время закон о призыве позволяет военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.

Но процедура получения такого разрешения очень длинная: сначала нужно подать заявку в районное представительство министерства обороны Словакии, которое получает выводы министерств внутренних и иностранных дел, после чего уже подает заявление в офис президента. При этом такое заявление должно подаваться не позднее чем за 90 дней до планируемого отъезда для службы.

Кроме того, как напоминает Pravda, президент Словакии Зузана Чапутова четко не выражала ни поддержки, ни нежелания предоставлять разрешения на службу в Вооруженных Силах Украины, только указывала на сложность этого процесса.

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"Административный процесс рассмотрения такого заявления является многоэтапным, чрезвычайно сложным и длительным. Наше законодательство построено таким образом, чтобы не способствовать службе в иностранных армиях или иностранных легионах, и не позволяет выдавать такое разрешение в кратчайшие сроки. Чтобы это стало возможным, правительство и парламент должны были бы изменить законодательство", - объяснял еще весной 2022 года ее пресс-секретарь Стрижинец.

Напомним, ряд европейских стран, таких как Дания и Латвия, сразу же позволили своим гражданам принять участие в службе в ВСУ. В Чехии же разработали схему, по которой по возвращении домой добровольцы амнистируются указом президента.