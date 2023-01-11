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Президент Словакии позволила семерым гражданам вступить в ряды ВСУ

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 21:20

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых словаков в Вооруженных Силах Украины.

Об этом словацкому изданию Pravda сообщил пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец, передает "Европейская правда".

"По состоянию на понедельник, 9 января, президент выдала всего 26 решений, из которых семь - о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 - об отказе", - сказал он. Из соображений безопасности офис президента Словакии не разглашает данные об этих людях и причины их обращения.

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В Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды иностранной армии - от двух до восьми шагов заключения и от пяти до десяти лет в условиях военного положения. Это положение не действует, если гражданин имеет второе гражданство или проходит службу в стране, являющейся членом НАТО.

В то же время закон о призыве позволяет военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.

Но процедура получения такого разрешения очень длинная: сначала нужно подать заявку в районное представительство министерства обороны Словакии, которое получает выводы министерств внутренних и иностранных дел, после чего уже подает заявление в офис президента. При этом такое заявление должно подаваться не позднее чем за 90 дней до планируемого отъезда для службы.

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Кроме того, как напоминает Pravda, президент Словакии Зузана Чапутова четко не выражала ни поддержки, ни нежелания предоставлять разрешения на службу в Вооруженных Силах Украины, только указывала на сложность этого процесса.

"Административный процесс рассмотрения такого заявления является многоэтапным, чрезвычайно сложным и длительным. Наше законодательство построено таким образом, чтобы не способствовать службе в иностранных армиях или иностранных легионах, и не позволяет выдавать такое разрешение в кратчайшие сроки. Чтобы это стало возможным, правительство и парламент должны были бы изменить законодательство", - объяснял еще весной 2022 года ее пресс-секретарь Стрижинец.

Напомним, ряд европейских стран, таких как Дания и Латвия, сразу же позволили своим гражданам принять участие в службе в ВСУ. В Чехии же разработали схему, по которой по возвращении домой добровольцы амнистируются указом президента.

Темы: СловакияВооруженные силывойна
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