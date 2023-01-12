Брюссель хочет принять 10-й пакет санкций до февраля, Венгрия может снова стать тормозом - СМИ

В Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России - страны-члены хотят принять новый пакет до саммита Украина-ЕС в Киеве, запланированного на начало февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно польскому агентству PAP.

Девятый пакет санкций ЕС был принят в декабре. Хотя страны-члены, выступающие за более жесткую санкционную политику в отношении России, были не совсем довольны этим решением, его принятие было обусловлено убеждением, что в конце года ЕС должен продемонстрировать единство в этом вопросе.

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В результате некоторые страны согласились пойти на уступки и отказаться от части своих требований для достижения консенсуса среди 27 стран-членов ЕС.

Работа над следующим пакетом набирает обороты в Брюсселе в последние дни, и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен намекнула на этот вопрос во вторник. "Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим санкции на тех, кто военно поддерживает войну России, таких как Беларусь и Иран", - сказала она, не уточнив деталей.

Информация из источников PAP свидетельствует о том, что за этой риторикой, однако, следует конкретика. Это подтвердил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош. "Работа действительно ускорилась. Польша в группе стран-единомышленников сейчас предлагает дальнейшие санкции. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом", - сказал он.

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По словам дипломата ЕС, причиной ускорения является предстоящий саммит Украина-ЕС, а катализатором - приближение годовщины войны.

Дипломаты ЕС неохотно говорят о деталях нового пакета, поскольку, подчеркивают они, важно не потерять эффект неожиданности.

"В очередной раз делается попытка распространить санкции на экспорт российских алмазов. Стоимость экспорта алмазов в российский бюджет оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма", - отметил дипломат ЕС. Новые санкции также будут распространяться на продукцию, которая потенциально может быть использована российскими военными. Санкционные списки также планируется расширить, включив в них больше лиц, ответственных за агрессию России против Украины и военные преступления.

Беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продолжение поддержки военных действий России против Украины. В данном случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

Принятие санкций в ЕС всегда требует единодушия. В этом контексте некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия может затянуть с принятием новых ограничений, как она это делала в прошлом.

Венгры уже заявили, что не согласятся с некоторыми фамилиями в санкционных списках. Можно ожидать, что будет дальнейшая напряженность в отношениях с Будапештом, сказал представитель ЕС.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба выступил за то, чтобы в 2023 году Запад все же ввел санкции против российского патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и привел к падению оборонного комплекса России.