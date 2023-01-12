ЕСПЧ признал необоснованным увольнение двух судей КСУ времен Януковича

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Овчаренко и Колос против Украины", которое рассматривалось по обращению бывших судей Конституционного суда Украины времен президента Виктора Януковича.

Об этом пишет "Европейская правда".

Вячеслав Овчаренко и Михаил Колос обратились в ЕСПЧ в июле 2015 года. Дело касалось их увольнения с должностей за участие в принятии решения, которое власть интерпретировала как незаконный акт, восстановивший предыдущую редакцию Конституции, которая привела к узурпации власти тогдашним президентом Украины.

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Ссылаясь на статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 18 (ограничение применения ограничений прав) Конвенции, они жаловались на то, что их увольнение было необоснованным, и утверждали, что за ним стоял скрытый мотив.

ЕСПЧ в своем решении определил, что было нарушение статьи 8 и пункта 1 статьи 6 относительно права на независимый и беспристрастный суд и права на мотивированное судебное решение.

"В частности, вопрос о том, было ли их увольнение совместимым с конституционными гарантиями независимости судей, включая вопрос функционального иммунитета судей Конституционного суда, что ограничивает объем их юридической ответственности за результаты их голосования как членов Конституционного суда, требовал развернутого ответа. Он не мог быть молчаливо отвергнут и должен был быть детально рассмотрен. Поскольку этого не было сделано, решение об увольнении заявителей нельзя считать достаточно обоснованным", - говорится в решении.

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В то же время суд отклонил как явно необоснованную жалобу заявителей по статье 18 Конвенции, не будучи убежденным в наличии скрытого мотива со стороны органов власти.

Суд решил, что установление нарушения само по себе является достаточной справедливой сатисфакцией за любой моральный ущерб, который понесли заявители. Никакой финансовой компенсации решением не предусмотрено.

Колос и Овчаренко входили в состав КСУ, который 30 сентября 2010 года принял решение, которым признал неконституционными изменения в Конституцию 2004 года, установив, что они были приняты с нарушением надлежащей процедуры. КСУ признал эти изменения неконституционными со дня принятия решения, и таким образом было восстановлено действие предыдущей редакции Конституции.

В феврале 2014 года после бегства Януковича судьи были уволены с должности постановлением Верховной Рады Украины "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи".

Напомним, Европейский суд по правам человека вынес решение по большому делу об оккупации Донбасса и огласит его 25 января.

Подробнее о значении решения читайте в статье Донбасс идет за Крымом. ЕСПЧ принял первое решение против РФ по оккупации Востока Украины.