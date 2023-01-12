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74% европейцев поддерживают помощь Украине со стороны ЕС - опрос

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 15:39
74% европейцев поддерживают помощь Украине со стороны ЕС - опрос
скриншот

Подавляющее большинство граждан Евросоюза поддерживают дальнейшую поддержку Украины со стороны блока.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Евробарометра, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На вопрос, одобряют ли они позицию блока по поддержке Украины, 74 процента ответили "да", а треть сказали, что они "решительно" одобряют.

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Почти столько же - 73% - сказали, что они согласны с финансовой, военной и гуманитарной помощью ЕС Украине, а также с санкциями против России.

В то же время исследование демонстрирует значительные различия между странами-членами ЕС. Поддержка Украины со стороны ЕС пользуется большей популярностью в скандинавских странах, Нидерландах, Ирландии и Португалии, где ее одобряют более 90 процентов населения. С другой стороны, менее половины респондентов в Греции, Словакии, Болгарии и на Кипре заявили, что одобряют действия ЕС в отношении Украины.

В рамках опроса, который проводился с 12 октября по 7 ноября, было опрошено более 26 тысяч человек из всех стран-членов ЕС.

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Большинство людей поддерживают действия ЕС, несмотря на осознание последствий войны для их повседневной жизни, при этом почти две трети опрошенных считают, что их жизнь изменится из-за войны в Украине.

Почти половина (46%) опрошенных заявили, что на их уровень жизни негативно повлияла пандемия COVID-19, а затем война в Украине, которая вызвала резкий рост цен на энергоносители, что привело к стремительному росту инфляции на всем континенте.

Темы: ЕСУкраинавойна
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