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Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 18:08
Реджеп Тайип Эрдоган, Getty Images

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч в четверг анонсировал телефонный разговор турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским и российским визави Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", слова Малкоча приводит издание Milliyet.

Турецкий омбудсмен сообщил журналистам, что обратился к Эрдогану с просьбой поддержать создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Он сказал, что президент Турции приветствовал эту просьбу.

"Если мы сможем достичь успеха после такой встречи, если мы сможем достичь успеха во взаимном обмене ранеными в России или Украине, обмене детьми или женщинами, это будет одним из самых значимых аспектов этой встречи", - добавил Малкоч, имея в виду встречу омбудсменов Украины и России в Анкаре.

Он добавил, что администрация турецкого президента уже начала необходимую работу для создания гуманитарного коридора.

"Хотел бы объявить, что наш президент проведет телефонный разговор и с господином Зеленским, и с господином Путиным сегодня или завтра по этому вопросу. После этого - дело за нами. Будем вместе координировать", - сказал омбудсмен Турции.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция поддерживает открытие гуманитарного коридора для тех, кто получил ранения в войне России против Украины.

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Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку "формуле мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года.

Темы: ЭрдоганПутинЗеленскийвойна
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