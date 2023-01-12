Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 17:08
Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским
Реджеп Тайип Эрдоган, Getty Images

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч в четверг анонсировал телефонный разговор турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским и российским визави Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", слова Малкоча приводит издание Milliyet.

Турецкий омбудсмен сообщил журналистам, что обратился к Эрдогану с просьбой поддержать создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Он сказал, что президент Турции приветствовал эту просьбу.

Реклама:

"Если мы сможем достичь успеха после такой встречи, если мы сможем достичь успеха во взаимном обмене ранеными в России или Украине, обмене детьми или женщинами, это будет одним из самых значимых аспектов этой встречи", - добавил Малкоч, имея в виду встречу омбудсменов Украины и России в Анкаре.

Он добавил, что администрация турецкого президента уже начала необходимую работу для создания гуманитарного коридора.

"Хотел бы объявить, что наш президент проведет телефонный разговор и с господином Зеленским, и с господином Путиным сегодня или завтра по этому вопросу. После этого - дело за нами. Будем вместе координировать", - сказал омбудсмен Турции.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Эрдоган заявил, что Турция поддерживает открытие гуманитарного коридора для тех, кто получил ранения в войне России против Украины.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку "формуле мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года.

Темы: ЭрдоганПутинЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: