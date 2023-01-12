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Италия планирует организовать конференцию по восстановлению Украины

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 23:32
Италия планирует организовать конференцию по восстановлению Украины
Флаги Италии и Украины, фото С САЙТА КГГА

Министр по вопросам предприятия и национального производства Италии Адольфо Урсо во время визита в Киев в четверг анонсировал подготовку конференции по вопросам восстановления Украины, запланированную на март 2023 года.

Об этом говорится в сообщении возглавляемого Урсо министерства по итогам визита, которое цитирует "Европейская правда".

По словам итальянского министра, по согласованию с министром иностранных дел страны Антонио Таяни готовится "большая конференция по вопросам восстановления, которая объединит за одним столом итальянские и украинские институциональные органы власти и бизнес-структуры".

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С украинскими собеседниками Урсо обсудил темы, которые станут предметом конференции в Италии.

"Я подтвердил полную поддержку Италией быстрого начала восстановления, непрерывности гуманитарной помощи и тщательного рассмотрения запросов Украины на помощь в восстановлении стратегической инфраструктуры, например, электросетей, как в двустороннем, так и в европейском контексте", - прокомментировал он.

Кроме того, глава министерства промышленности Италии передал от премьер-министра Джорджии Мелони сигнал о полной солидарности Рима с Украиной и украинским народом.

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Отметим, что Адольфо Урсо стал первым министром нового правительства Италии, который совершил визит в Украину. Ранее Урсо уже приезжал в Украину, но в роли руководителя парламентского комитета по вопросам безопасности Республики Италия (COPASIR).

Напомним, предыдущая международная донорская конференция, которая имела целью поддержать Украину на фоне постоянных российских атак по критической инфраструктуре, состоялась в декабре 2022 года в Париже с участием более 45 стран и 20 международных организаций.

По ее итогам было объявлено о выделении почти миллиарда евро помощи, которые помогут украинцам пережить зиму на фоне разрушения Россией инфраструктуры.

Темы: ИталияУкраина
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