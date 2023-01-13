Силы обороны отбили вражеские атаки возле 17 населенных пунктов – Генштаб

12 января Силы обороны Украины отбили атаки россиян в районах 17 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Великая Новоселка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск Сумской области, а также Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцево, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестовое, Богуславка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Временка и Вольное Поле в Донецкой области и Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Красное, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Антоновка и Херсон.

В Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население временно захваченной территории Херсонской области, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, осуществляют подомовые обходы. К тому же, захватчиков беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, что представляет для них угрозу.

В сводке сообщается, что в отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждение сотрудничества с Силами обороны.

Генштабу также стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам.

За прошедшие сутки авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.