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РФ привлечет заключенных на производство оружия для войны в Украине – британская разведка

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 08:23
РФ привлечет заключенных на производство оружия для войны в Украине – британская разведка
Рабочие российского Уралвагонзавода. Фото getsiz.ru

Российская оборонная промышленность, скорее всего, прибегнет к использованию труда заключенных в попытке удовлетворить потребности производства в военное время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в пятницу.

Отмечается, что в ноябре 2022 года Уралвагонзавод, крупнейший в России производитель танков, сообщил местным СМИ, что после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) он примет на работу 250 заключенных.

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В России существует давняя традиция использования труда заключенных, но с 2017 года принудительные работы как отдельное уголовное наказание было введено снова.

ФСИН, имеющая один из самых высоких показателей лишения свободы в мире, контролирует империю из более 400 000 заключенных, и часто обвиняется в крайней жестокости и коррупции.

Тюремное население является уникальным человеческим ресурсом, который российские лидеры могут использовать для поддержки войны в Украине, которую РФ называет "специальной военной операцией", в то время как добровольцы остаются в дефиците, утверждают британские разведчики.

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Труд заключенных, вероятно, будет особенно востребован производителями низкотехнологичного оружия, такими как Уралвагонзавод, которые почти наверняка испытывают сильное давление со стороны Москвы из-за необходимости увеличения объемов производства.

Напомним, ранее британская разведка рассказала о роли российских десантников в боях на подступах к Кременной.

Темы: РосcиявойнаВеликобританияразведка
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