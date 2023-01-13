ЕС настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" по закону о КСУ

Европейская комиссия ожидает, что Украина приведет в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии свой процесс отбора судей Конституционного суда.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявили в Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

"Европейская комиссия внимательно следит за согласованностью реформы процесса отбора судей Конституционного суда Украины с заключением комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, которое, в частности, предусматривает, что этот процесс осуществляется в соответствии с заключением Венецианской комиссии", - заявили в Еврокомиссии.

Там отметили, что отбор кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличение количества членов Консультативной группы экспертов до семи повысило бы доверие общества к Конституционному суду и обеспечило бы беспристрастность процесса отбора.

"Выражаем уверенность, что украинская власть полностью осознает соответствующие позиции Венецианской комиссии и Европейской комиссии и хорошо подготовлена к принятию решения о полном соблюдении их рекомендаций", - подытожили в Еврокомиссии.

Между тем на днях в правительстве Украины, рассказывая о последних евроинтеграционных реформах, не прокомментировали сигналы Брюсселя с призывом изменить закон о процедуре отбора судей КСУ так, чтобы он учитывал последние рекомендации Венецианской комиссии.

13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда" без правки о количестве членов Совещательной группы экспертов.

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Эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде, а после принятия - призвали Зеленского ветировать его.

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы.

Несмотря на это, президент 20 декабря подписал закон.

В Еврокомиссии после этого выразили ожидания, что Украина полностью учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону №7662 о Конституционном суде.