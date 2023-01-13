Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" по закону о КСУ

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 11:58
скриншот

Европейская комиссия ожидает, что Украина приведет в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии свой процесс отбора судей Конституционного суда.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявили в Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

"Европейская комиссия внимательно следит за согласованностью реформы процесса отбора судей Конституционного суда Украины с заключением комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, которое, в частности, предусматривает, что этот процесс осуществляется в соответствии с заключением Венецианской комиссии", - заявили в Еврокомиссии.

Там отметили, что отбор кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличение количества членов Консультативной группы экспертов до семи повысило бы доверие общества к Конституционному суду и обеспечило бы беспристрастность процесса отбора.

"Выражаем уверенность, что украинская власть полностью осознает соответствующие позиции Венецианской комиссии и Европейской комиссии и хорошо подготовлена к принятию решения о полном соблюдении их рекомендаций", - подытожили в Еврокомиссии.

Между тем на днях в правительстве Украины, рассказывая о последних евроинтеграционных реформах, не прокомментировали сигналы Брюсселя с призывом изменить закон о процедуре отбора судей КСУ так, чтобы он учитывал последние рекомендации Венецианской комиссии.

13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда" без правки о количестве членов Совещательной группы экспертов.

ВИДЕО ДНЯ

Эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде, а после принятия - призвали Зеленского ветировать его.

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы.

Несмотря на это, президент 20 декабря подписал закон.

В Еврокомиссии после этого выразили ожидания, что Украина полностью учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону №7662 о Конституционном суде.

Темы: ЕСУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января

В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

Россия готовится к долговременной войне, переходит на "военные рельсы" - ГУР

В ВСУ заявили, что звуки взрывов в Киеве не связаны с военными действиями

Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить свой статус – ISW

Джапарова в ООН: 10 пунктов Формулы мира способны вернуть безопасность и справедливость Украине

Все новости...
ЕС
74% европейцев поддерживают помощь Украине со стороны ЕС - опрос
ЕС не против ставки НДС в размере 10%, если исчезнут все льготы – ОП
Зеленский прогнозирует "ощутимый прогресс" в евроинтеграции Украины
Последние новости
12:15
Катар считает, что рынки природного газа могут быть нестабильными еще несколько лет
11:58
фотоНа территорию музейного комплекса Пирогово под Киевом упали обломки российской ракеты
11:52
Россия в ООН снова заявила о готовности к переговорам, но с условиями
11:34
Центральная избирательная комиссия: Наша задача сейчас – подготовиться к самым сложным голосованиям страны
11:33
Турция отменила приглашение спикеру парламента Швеции после повешения чучела Эрдогана
11:19
Британия передаст Украине 12 танков Challenger 2, первые 4 немедленно - СМИ
11:08
Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января
11:03
Темпы транспортировки украинского зерна снизились вдвое: РФ замедляет инспекцию судов
10:57
обновлено от 10:57Военные сообщают о группе российских самолетов в воздухе
10:55
Мэр Харькова Терехов будет судиться с языковым омбудсменом из-за штрафа за использование русского
Все новости...